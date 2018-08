Trẻ dưới 1 tuổi nhập viện vì sởi nhiều nhất

Trong đó có 2 trường hợp đã được xác định là dương tính với virus sởi - bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng cách tiêm phòng.

Các ca mặc bệnh chủ yếu tập trung ở các quận nội thành như Đống Đa, Hà Đông, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm. Đối tượng mắc chủ yếu là nhóm trẻ dưới 5 tuổi, trong đó nhóm dưới 1 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất. Tuy nhiên, chưa có trường hợp bị biến chứng nặng, dẫn tới tử vong.

Chị Phạm Thị Lành (ở Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm) đang chăm sóc con (hơn 9 tháng tuổi) nghi mắc sởi điều trị tại Khoa Nội Nhi tổng hợp cho biết, theo lịch, cách đây 15 ngày phải đưa con đi tiêm phòng sởi, nhưng đúng đợt đó cháu lại sốt mọc răng nên gia đình lùi lại. Vì thế, khi cháu có biểu hiện sốt kèm theo ho, chảy mũi, xuất hiện một vài nốt đỏ dưới da, gia đình đưa con vào đây khám thì được bác sĩ chẩn đoán mắc sởi.

Bác sĩ Trương Văn Quý cho biết thêm, hầu hết các trường hợp mắc bệnh là do không tiêm hoặc chưa được tiêm vắc-xin đầy đủ nên chưa có đủ miễn dịch. Các trẻ chưa được tiêm phòng hoặc tiêm phòng không đầy đủ đều có khả năng bị bệnh khi tiếp xúc với nguồn lây.

Do vậy, biện pháp phòng bệnh tốt nhất là tiêm phòng đầy đủ cho các bé theo lịch của chương trình Tiêm Chủng Mở Rộng đang áp dụng tại Việt Nam. Bệnh do virus sởi gây ra và thường truyền qua đường hô hấp do ho, hắt hơi, tiếp xúc dịch tiết mũi họng của người bệnh. Giai đoạn gây lây nhiễm xảy ra từ 4 ngày trước đến 4 ngày sau phát ban. Virus sởi lây lan mạnh trên diện rộng, nên có thể gây dịch lớn. Vì thế, việc trẻ nhỏ 9 tháng tuổi và 18 tháng tuổi chưa được tiêm phòng sởi đầy đủ thì khả năng mắc bệnh rất cao. Bác sĩ Quý lo ngại, gần đây số ca mắc sởi thường nặng hơn vì nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng biến chứng viêm phổi, suy hô hấp…

Bên cạnh việc khám chữa bệnh cho các trẻ, Khoa Nội Nhi tổng hợp bệnh viện E còn triển khai Phòng tiêm chủng và phòng tư vấn dinh dưỡng nhằm đem lại sức khoẻ tốt nhất cho thế hệ tương lại của đất nước. Hiện tại Phòng tiêm chủng có đầy đủ các loại vắc-xin như Sởi, Quai bị, Rubela, vắc-xin 6 in 1 (Hexaxim)… để đảm bảo công tác tiêm chủng phòng bệnh toàn diện cho trẻ.

Thái Hà