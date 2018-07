Vì sao phụ nữ dễ nhiễm HIV hơn nam giới khi quan hệ tình dục?

Nguyên nhân là diện tích niêm mạc cơ quan sinh dục nữ rộng hơn so với diện tích dương vật, nên bề mặt tiếp xúc rộng hơn. Ngoài ra, tinh dịch nam giới chứa nhiều HIV hơn so với dịch âm đạo của phụ nữ. Vì thế, sự lây nhiễm từ nam sang nữ dễ xảy ra hơn là từ nữ sang nam.

Các em gái càng dễ lây nhiễm HIV vì cổ tử cung chưa trưởng thành và sự bài tiết dịch ở âm đạo còn ít. Điều này làm giảm khả năng ngăn cản sự xâm nhập của HIV. Ở phụ nữ tuổi mãn kinh, sự bài tiết dịch ở âm đạo giảm nên cũng dễ nhiễm virus này. Những hành động tình dục thô bạo gây chảy máu hay gây xước niêm mạc âm đạo càng làm tăng nguy cơ lây bệnh.

HIV lây qua sự tiếp xúc với máu hoặc tinh dịch của người đã nhiễm bệnh. Do đó, sự lây truyền có thể xảy ra khi quan hệ tình dục hoặc dùng chung kim tiêm với người đã nhiễm HIV. Khoảng một nửa phụ nữ nhiễm HIV đã lây từ bạn tình vì họ thường ngại yêu cầu bạn tình dùng bao cao su. Ngay cả khi dùng bao cao su, nguy cơ lây nhiễm vẫn cao nếu dùng không đúng cách.

Về mặt dịch tễ học: Người phụ nữ có xu hướng lấy chồng lớn tuổi hơn, do vậy người chồng có thể đã có nhiều bạn tình trước đó và cũng có thể đã nhiễm HIV. Ngoài ra, người phụ nữ hay bị truyền máu do ốm đau, sinh đẻ do bị mất máu nhiều cũng làm tăng khả năng lây nhiễm HIV.

Lý do xã hội: Có nhiều yếu tố làm cho phụ nữ tiếp cận với các nguy cơ lây nhiễm HIV như: Phụ nữ thường là người bị động trong quan hệ tình dục, chưa kể các trường hợp phụ nữ bị ép dâm, cưỡng dâm, hiếp dâm. Trong các trường hợp này nguy cơ nhiễm HIV rất cao vì cơ quan sinh dục dễ bị xây xước.