Việt Nam là quốc gia hàng đầu có tỉ lệ trẻ em tử vong do đuối nước

Đó là thông tin được công bố trong hoạt động triển khai "Chương trình hợp tác về phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam” và công bố khoản hỗ trợ trị giá 2,4 triệu đô la Mỹ cho 2 năm đầu tiên của chương trình 5 năm, do Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ từ thiện Bloomberg, Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu tổ chức.

Để tiếp tục giảm mạnh các trường hợp tử vong do đuối nước, "Chương trình hợp tác về phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam" sẽ có hai chương trình can thiệp. Cụ thể, hỗ trợ các biện pháp đảm bảo trông giữ trẻ an toàn đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi tại gia đình và cộng đồng; Dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6-15 tuổi.

Đồng thời, chú trọng nâng cao nhận thức về nguy cơ và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước trẻ em và hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, điều phối, phối hợp triển khai công tác phòng chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương và cộng đồng tại 8 tỉnh (Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Quảng Bình, Thanh Hoá, Đăk Lăk, Đồng Tháp, Sóc Trăng). Ngoài ra, chương trình cũng sẽ mang lại lợi ích trong công tác phòng chống đuối nước ở Việt Nam nói chung, thông qua việc cải thiện năng lực của các đối tác quốc gia. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết: Với nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, đến nay tình hình đuối nước và tử vong do đuối nước ở trẻ em đã giảm so với giai đoạn trước. Trung bình mỗi năm trong giai đoạn 2010-2013 có khoảng 2.800 trẻ em tử vong do đuối nước, đến giai đoạn 2015-2017, số vụ đuối nước và số trẻ em tử vong do đuối nước đã có xu hướng giảm, mỗi năm còn khoảng 2.000 trẻ.

Bà Nguyễn Thị Hà bày tỏ: “Chúng tôi tin rằng với sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ ngành, đoàn thể, sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức trong nước và quốc tế và sự nỗ lực của các địa phương sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm tử vong do đuối nước cho trẻ em Việt Nam đảm bảo trẻ em có một môi trường an toàn, đảm bảo quyền sống còn của trẻ”.

TS.Kelly Henning - Giám đốc toàn cầu Chương trình Y tế công cộng của Quỹ từ thiện Bloomberg

TS.Kelly Henning - Giám đốc toàn cầu Chương trình Y tế công cộng của Quỹ từ thiện Bloomberg hoan nghênh việc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng Tổ chức Y tế thế giới về các bệnh không lây nhiễm đã mang đến cơ hội để Việt Nam triển khai hai chương trình can thiệp bền vững, hiệu quả.

TS.Kelly Henning cũng hy vọng thông qua chương trình sẽ đảm bảo biện pháp an toàn cho trẻ và dạy trẻ bơi, cung cấp kĩ năng an toàn trong môi trường nước. Thông qua chương trình sẽ hỗ trợ phòng chống đuối nước cho hàng ngàn trẻ em.

Để hỗ trợ cho Việt Nam triển khai hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ từ thiện Bloomberg, Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu đã tổ chức Hội thảo “Triển khai chương trình hợp tác về phòng, chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam”.

Theo số liệu thống kê trên toàn thế giới, mỗi năm đuối nước cướp đi sinh mạng của 360.000 người, trong đó 90% số trường hợp xảy ra ở những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Một nửa số trường hợp xảy ra ở khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. Nguyên nhân chủ yếu do nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về nguy cơ gây đuối nước trẻ em còn hạn chế; trẻ em thiếu sự giám sát, trông giữ của cha mẹ, người chăm sóc trẻ; trẻ em chưa biết bơi, thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước; môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước trẻ em.

Xuân Tùng