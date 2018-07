Xác định chất độc từ ốc biển khiến cô giáo ở Bình Định tử vong

Theo đó, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, loài ốc lạ khiến cô giáo S. ở Bình Định sau khi ăn đã bị ngộ độc dẫn đến tử vong có chứa chất độc tetrodotoxin gây ngộ độc thần kinh nhanh và nghiêm trọng.

Các nghiên cứu cho thấy, Tetrodotoxin là chất làm tắc nghẽn các dây thần kinh trong cơ thể, ngăn cản sự thay đổi điện thế xảy ra ngang qua tế bào thần kinh. Chất độc này nằm trong cá nóc, con so biển, một số loại ốc biển ... gây liệt và tử vong trong vòng 6 tiếng sau khi vô tình ăn phải.

Chất độc gọi là tetrodotoxin (TTX) C11H17O8N3 là một loại độc tố thần kinh cực độc, gấp hơn 1000 lần so với Cyanua. Bình thường nó tồn tại trong sinh vật ở dạng tiền độc tố Tetrodomin không độc; nhưng khi cá hoặc các sinh vật mang nó bị ươn hoặc bị va đập, tiền chất Tetrodomin sẽ biến đổi thành chất TTX gây độc.

Tetrodotoxin không phải là protein, tan trong nước, không bị nhiệt phá hủy, nấu chín hay phơi khô, sấy, độc chất vẫn tồn tại (có thể bị phân hủy trong môi trường kiềm hay acid mạnh). Khi đun sôi ở nhiệt độ 100 độ C trong 6 giờ độc tố TTX mới giảm đi 50%, nó chỉ mất đi khi được đun sôi ở 200 độ C trong 10 phút. Vì thế, không thể làm mất độc cá nóc, con so hay một số loại ốc biển có chứa tetrodotoxin bằng cách nấu và chế biến thông thuờng.

Trước đó, khoảng 21h ngày 10/7 Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn tiếp nhận bệnh nhân H.T.S (SN 1992, là giáo viên Trường THCS Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) trong tình trạng ngưng thở phải can thiệp bằng máy.

Người nhà cho biết, sau khi ăn 2 con ốc, đến khoảng 5h chiều chị S. nói đau đầu, khó thở, chân tay tê rần nên người nhà vội đưa vào viện. Lúc này bệnh nhân đã có dấu hiệu ngưng thở. Các bác sĩ tại BVĐK Bồng Sơn đặt nội khí quản, cho thở bằng máy rồi chuyển bệnh nhân lên Bệnh viên tỉnh. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong trên đường đi. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ , chị S. bị ngộ thực phẩm do ăn ốc biển. Triệu chứng bị ngộ độc thần kinh trung ương ảnh hưởng đến chức năng hô hấp, tim mạch giống với các trường hợp ngộ độc cá nóc.

Oải Hương