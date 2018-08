Xác minh khẩn vụ 'thiếu úy công an uống nhầm ma túy tử vong'

Theo đó, vào ngày 15/8/2018 trên các phương tiện truyền thông có đưa tin “Uống nhầm ma túy, thiếu úy công an tử vong”, nội dung bài báo phản ánh về trường hợp tử vong của Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt, 26 tuổi, công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long do ngộ độc chất ma túy trong quá trình truy bắt tội phạm.

Sau khi Thiếu úy Đạt được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long do nhân viên y tế của bệnh viện chậm trễ trong công tác cấp cứu đã dẫn đến sự việc trên.

Về việc này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh khẩn trương xác minh thông tin báo chí nêu trên. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Nghiêm khắc xử lý các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm). Công khai thông tin về kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông. Báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 23/8/2018 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. Công văn của Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Vĩnh Long giải trình sự việc

Thái Hà