Xông trầm- thú vui tao nhã trong đời sống hiện đại

Những phút giây nghỉ ngơi sau một ngày dài lao động và học tập chính là những phút giây vô cùng quý giá đối với mỗi chúng ta. Phương pháp "trị liệu mùi hương" là một trong những cách giúp những phút giây này trở nên trọn vẹn và thăng hoa hơn. Trong đó, Trầm hương là một chất xúc tác tuyệt vời có tác dụng định tâm, giải trừ mệt mỏi, căng thẳng cực kì hiệu quả.

Trầm hương và những thăng trầm

Trầm hương vẫn mang trong mình nhiều huyền tích bí ẩn, và câu nói “ngậm ngải tìm trầm” phần nào nói lên sự gian khổ trong quá trình săn tìm Trầm hương. Trầm hương được hình thành từ vết thương trên thân cây Dó bầu, một giống cây trước đây vốn chỉ sinh trưởng trong tự nhiên. Khi cây Dó bầu bị tổn thương, thân cây tiết ra một chất nhựa có tác dụng giúp làm lành vết thương ấy. Theo thời gian, lớp nhựa ngấm sâu vào gỗ, tạo nên mùi hương nồng ấm rất đặc biệt. Lớp nhựa ấy được gọi là Trầm hương.

Vậy gỗ trầm hương có tác dụng gì?

Với những kỳ công kiến tạo,Trầm hương mang trong mình những giá trị linh thiêng trong những nghi thức của các tôn giáo khác nhau. Ngoài ra, với mùi hương khi cay nồn, khi ngọt thanh rất đặc trưng, hương Trầm tạo nên một cảm giác thư thái và an yên đến lạ kì khi được dùng như một loại chất đốt để tạo hương cho không gian, hay còn gọi là xông trầm.

Trầm miếng Hoàng Giang – Nghệ thuật xông gỗ đẳng cấp

Trầm Hương Hoàng Giang, với tầm nhìn mang hơi thở hiện đại đến với trầm hương đã giới thiệu một sản phẩm mới cho dòng sản phẩm Phong Cách Sống: Trầm Miếng

Trong không gian phòng lạnh, đốt Trầm miếng sẽ là phương pháp lý tưởng vì lượng khói vừa phải và hoàn toàn tinh khiết từ thiên nhiên, không gây hại đến sức khỏe người dùng. Khi cháy, hương gỗ tự nhiên dịu ngọt sẽ kết hợp với mùi hương nồng ấm của tinh dầu trầm tạo nên một không gian thanh tĩnh mà vẫn ấm áp.

Trầm miếng thường được đốt trên than hoạt tính, theo cách dùng truyền thống của người Trung Đông. Việc nung than, đặt miếng trầm, cảm nhận mùi hương của trầm từ khi còn chưa cháy đến khi gửi hương qua làn khói cũng là một dạng trải nghiệm an yên sau những mệt mỏi, bon chen của công việc. Trầm Miếng được yêu thích bởi giới kinh doanh, đặc biệt là doanh nhân trẻ thành đạt vì sự sành điệu và văn minh của thú thưởng hương trầm thông qua việc xông đốt.