Xử trí khi nghi ngờ phơi nhiễm HIV thế nào?

HIV lây truyền qua 3 đường chính: Đường máu, quan hệ tình dục và lây truyền từ mẹ sang con. Việc dùng chung bơm kim tiêm, nhất là với người tiêm chích ma túy, chung dụng cụ làm thủ thuật như xăm trổ, châm cứu, xăm lông mi, lông mày, dao cạo râu... không chỉ có nguy cơ lây nhiễm HIV mà còn lây các virut khác như viêm gan B, C,... Ngoài ra HIV có thể lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp như máu của người nhiễm HIV bắn vào nơi có các vết thương hở hoặc da, niêm mạc bị xây xát…

PGS Cường khuyến cáo, nếu chẳng may bị vật sắc nhọn đâm hoặc bơm kim tiêm hoặc tiếp xúc với dịch tiết của cơ thể có nghi ngờ nhiễm HIV thì người dân cần bình tĩnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ngay lập tức cần rửa vết thương dưới vòi nước 2-5 phút, để nguyên máu chảy nhưng không nặn ra; với vết thương lớn cần cầm máu, đến ngay cơ sở y tế để được xử lý vết thương và uống thuốc dự phòng tốt nhất trong vòng vòng 6h đầu (tối đa 72h) sẽ có hiệu quả ngăn chặn virút xâm nhập vào máu. Thuốc phải uống đủ 28 ngày, sau 3 tháng xét nghiệm kiểm tra để xác định có dương tính với HIV hay không.

Phụ nữ nhiễm HIV khi mang thai cũng được khuyến khích và khuyến cáo dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Để phòng bệnh HIV, phải nhớ nguyên tắc chủ đạo trong dự phòng chuẩn (dự phòng phổ cập) mà Bộ Y tế đã quy định, đó là phải coi máu và tất cả các dịch sinh học của cơ thể là nguồn chứa virut HIV, viêm gan B và C. Do đó, khi phải tiếp xúc với máu, dịch tiết hoặc dịch sinh dục, cần áp dụng các biện pháp dự phòng như sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, dùng bơm kim tiêm 1 lần, xử lý an toàn vật sắc nhọn, tiệt trùng các dụng cụ sau khi làm thủ thuật, sử dụng vật ngăn cách như kính bảo hộ, găng tay, áo choàng khi chăm sóc, ngâm tất cả các đồ dùng có dính máu, dịch cơ thể trong dung dịch nước sát trùng trước khi xử lý là các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV có hiệu quả.

Thái Hà