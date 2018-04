Y tá nam tự cứu sống mình trong cơn nhồi máu cơ tim

Đang trên đường làm nhiệm vụ cách thành phố Perth khoảng 1.000 km, nam y tá đột ngột bị nhồi máu cơ tim lúc chỉ có một mình . Từ nơi anh đang ở đến trung tâm y tế gần nhất phải mất khoảng 150 km.Tình trạng nguy kịch, anh buộc phải tự xoay xở một mình. Anh bình tĩnh đo điện tim đồ và gửi kết quả đến một bác sĩ cấp cứu. Kết quả cho thấy anh bị tắc nhĩ thất và nhánh phải hoàn toàn. Phần lớn trái tim của anh ngừng đáp ứng với các xung động thần kinh. Đó là một cơn đau tim đe dọa đến mạng sống.Theo LiveScience, nam y tá sau đó bình tĩnh đặt kim luồn tĩnh mạch ở cả hai tay để tiêm thuốc giúp máu lưu thông và ổn định nhịp tim. Anh cũng đặt tấm lót máy khử rung tim lên ngực, đồng thời liều mình sử dụng thuốc adrenaline (thuốc trợ tim) - thường được chỉ định trong những trường hợp cấp cứu khẩn cấp để kích thích vận chuyển máu về tim. Tất cả thao tác này anh thực hiện trong khi chờ dịch vụ vận chuyển cấp cứu bằng máy bay ở Perth đến.Sau khi được chuyển đến bệnh viện, các bác sĩ đã lập tức đưa bệnh nhân vào thẳng phòng mổ cấp cứu vì anh đã bị tắc nghẽn động mạch vành nghiêm trọng. 48 giờ sau mổ, nam y tá đã khỏe mạnh và xuất viện.Trường hợp đặc biệt này vừa được đăng trên tạp chí The New England Journal of Medicine, như một ca tự cứu mình trong cơn đột quỵ rất điển hình.

Theo Vnexpress