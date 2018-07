Yêu cầu cơ sở cung cấp suất ăn dừng hoạt động

Các bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, nôn, đi ngoài, đau đầu, sốt 39 độ C. Các bác sĩ điều trị theo phác đồ hạ sốt, truyền dịch, trợ sức. Ðến 8/7 các học viên được xuất viện. Ðược biết các học viên này cùng ăn bữa tối vào 17h30 ngày 6/7 do Công ty THNN New Sky dịch vụ thương mại cung cấp suất ăn. Thực đơn gồm thịt lợn kho tàu, trứng gà luộc, thịt bò xào cần tây, rau bắp cải luộc, cơm trắng. Sau khi ăn khoảng 6-13 tiếng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ngộ độc.

Tại thời điểm Sở Y tế Hà Nội kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. Qua kiểm tra thực tế nhiều tiêu chuẩn không đạt yêu cầu như: Ðiều kiện vệ sinh tại khu vực bếp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, không có trang phục riêng của người tham gia trực tiếp chế biến thực phẩm; không có hệ thống phòng chống côn trùng và động vật gây hại, lưu mẫu thức ăn không đúng quy định... Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Công ty THNN New Sky dịch vụ thương mại cung cấp suất ăn dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

.Bé 17 tháng tuổi suy đa tạng vì vết xước nhỏ (ảnh)

TS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Nhi T.Ư) cho biết, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhi 17 tháng tuổi, nhưng nặng tới 17kg (ở Yên Bái) trong tình trạng nguy kịch: suy đa tạng, suy thận, suy gan, nhiễm khuẩn huyết. Người nhà bệnh nhân cho hay, ban đầu bé chỉ bị một vết xước nhỏ, nhưng ngày càng nặng lên. Bệnh nhi được điều trị tại bệnh viện huyện nhưng không đỡ và được chuyển lên Bệnh viện Nhi T.Ư. Hiện bệnh nhi đang được điều trị kháng sinh liều tối đa tại khoa Hồi sức tích cực đề phòng nguy cơ bị sốc do suy tim và các biến chứng hô hấp.

Theo bác sĩ Tuấn, rất khó để xác định nguyên nhân chính xác của ca bệnh này. Tuy nhiên theo đánh giá của bác sĩ Tuấn, béo phì cũng là một trong những nguy cơ dẫn đến tình trạng bệnh nặng nề hiện tại. Béo phì ở trẻ em cũng nguy hiểm không khác gì béo phì ở người trưởng thành. Nguy cơ bệnh tim mạch luôn hiện hữu, mỡ trong tạng rất nhiều... Các bác sĩ cảnh báo, ở trẻ béo phì những vết xước nhỏ cũng rất dễ bị hăm loét, mồ hôi nhiều dễ nhiễm khuẩn, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng như hiện nay.

Thái Hà