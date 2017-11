Ca sĩ nóng bỏng Rita Ora gây sốc khi diện khăn tắm lên thảm đỏ

Cô nàng chụp ảnh cùng nam ca sĩ Shawn Mendes - người vừa xuất sắc vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký khác để giành được 2 giải thưởng quan trọng, đó là 'Nghệ sĩ xuất sắc nhất' và 'Ca khúc hay nhất' dành cho " "There's Nothing Holding Me Back".