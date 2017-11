Nhan sắc ‘càng ngắm càng yêu’ của ‘tiểu hoa đán’ Dương Mịch

Sau vai “Bạch Thiển” trong bộ phim gây sốt màn ảnh hồi đầu năm “Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa”, khán giả sẽ gặp lại Dương Mịch trong các dự án đình đám sắp tới: The Negotiator, Legend of Fuyao , Once a Youth.